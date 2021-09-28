США создали группу эсминцев для противодействия российским подлодкам в Атлантике

США создали группу эсминцев для противодействия российским подлодкам в Атлантическом океане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США создал специальную оперативную группу эсминцев под названием Greyhound на восточном побережье. Ее целью является обеспечение быстрого развертывания кораблей в случае противодействия угрозе со стороны российских подлодок в Атлантическом океане. Об этом сообщает профильное издание Института ВМС США USNI News.

- Американские корабли буду готовы к выполнению всего спектра задач, в том числе к отслеживанию подводной активности России в Атлантике, - приводятся словам контр-адмирала, командующего надводными силами ВМС США в Атлантике Брендана Маклейна.

В состав группы Greyhound вошли корабли "Томас Хаднер" и "Дональд Кук". В 2022 году, когда "Томас Хаднер" будет находиться на техобслуживании, в группу намерены включить эсминцы "Коул" и "Грэвели".

Накануне обозреватель Кристофер Вуди в своей публикации для интернет-издания Business Insider сообщил о планах США перекрыть для России доступ к Атлантическому океану.