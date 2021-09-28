Передвижной медицинский комплекс для детей запустили в Хабаровском крае

Передвижной комплекс для осмотра детей отправляется в районы Хабаровского края Фото: СОЦСЕТИ

Организовать передвижной медкомплекс для детей предложила одна из частных клиник, принимающая пациентов по системе ОМС, и правительство региона. Об этом сообщает Транссибинфо.

Специально для медкомплекса подобрана бригада специалистов. Так, детей готовы осмотреть хирург, лор, ортопед, невролог, эндокринолог. Кроме того, для всех пациентов комплекса будет доступна УЗИ-диагностика.

Первым местом остановки медкомплекса станет село Калинка Хабаровского района. Затем передвижная поликлиника поедет в села Князе-Волконское-1 и Восточное. Затем медкомплекс отправится в Бикинский район.

Сейчас мобильная поликлиника оснащена всем необходимым: двумя системами электроснабжения, автономным отоплением, приточно-вытяжной вентиляционной системой с предварительной очисткой воздуха, системами кондиционирования и «теплый пол», аппаратами УЗИ, ЭКГ. Кроме того, есть отдельный кабинет для забора анализов и для осмотра пациентов.