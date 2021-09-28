Генерал-лейтенанта ФСБ в отставке Солодовникова приговорили к 16 годам колонии за создание преступной группы Фото: Андрей МИРЕЙКО

Химкинский городской суд Московской области признал виновными генерала ФСБ в отставке Сергея Солодовникова по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на исполнение гособоронзаказа НПО имени Лавочкина, и приговорил его к 16 годам колонии за создание преступного сообщества.

«Суд признал Солодовникова виновным по ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание организованного преступного сообщества с использованием своего служебного положения) и приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», - приводит ТАСС заявление в суде.

Подельники Солодовникова были признаны виновными в крупном мошенничестве и создании преступного сообщества, и также приговорены к длительному заключению. Как сообщили в суде, заместитель главы опытно-конструкторского бюро НПО по координации и планированию Виталий Вернигора, первый заместитель гендиректора НПО им. Лавочкина Валерий Романов, сотрудник отдела ФГУП Анатолий Шишкин, а также гендиректор и главный бухгалтер ООО НИИЦ МАИ-ЛАСТАР Владимир Анисимов и Игорь Корбут были приговорены на сроки от 15 лет 8 месяцев до 15 лет 9 месяцев колонии.

В суде заявили, что Солодовников создал преступную группу для хищения денежных средств, выделенных на выполнение гособоронзаказа. С этой целью руководители НПО имени Лавочкина в период с января 2012 по февраль 2014 года заказывали и оплачивали в ООО НИИЦ МАИ-ЛАСТАР десятки разных изысканий и исследований, которые якобы проводили в интересах ФГУП, однако в действительности все это не проводились.

Дело длилось с 2014 года, когда Солодовников был задержан. По данным Следственного комитета, было похищено 185 млн рублей.