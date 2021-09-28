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Экономика28 сентября 2021 11:11

Сенат США призвал Байдена привлечь к ответственности директора МВФ Георгиеву

Сенаторы обратили внимание на аудиторский отчет Всемирного банка
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Сенат США призвал Байдена привлечь к ответственности директора МВФ Георгиеву

Сенат США призвал Байдена привлечь к ответственности директора МВФ Георгиеву

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представители американского сената обратились к президенту США Джо Байдену с требованием привлечь к ответственности директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалину Георгиеву.

Сенат США обратил внимание на выводы независимого аудита, где говорится о том, что в ходе своей работы во Всемирном банке, Георгиева распорядилась поднять Пекин в рейтинге удобных для бизнеса стран. Такие же обвинения касаются рейтингов Азербайджана, Саудовской Аравии, и ОАЭ. Глава МВФ все обвинения отрицает.

«Сложно преувеличить серьёзность обвинений в том, что госпожа Георгиева подвергла риску как данные, так и сам Всемирный банк, чтобы потрафить правительству Китая», - говорится в письме, которое подписано руководителем комитета по международным делам сената демократом Робертом Мендесом и старшим республиканцем в комитете Джимом Ришем.

Авторы письма говорят о том, что вскрывшиеся данные могут подвергнуть риску всю систему международных финансов. Представители Сената США также указывают, что глава МВФ не предоставила никаких доказательств в противовес выводам независимого аудита, и требуют от Министерства финансов США разобраться в ситуации.