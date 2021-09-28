В России 28 сентября 2021 за сутки умерли 852 больных коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Число летальных исходов из-за коронавирусной инфекции в России за сутки составила 852, что является рекордом. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Как передает Оперштаб, днем ранее количество смертей, вызванных коронавирусом, составило 779. Таким образом общее число жертв инфекции в России на сегодняшний день составляет 205 531.

Условная летальность заболевания, поскольку окончательную можно будет определить только после завершения пандемии, выросла до 2,75 процента.

Кроме того, в Оперштабе сообщили, по состоянию на вторник, 28 сентября, общее число заразивших коронавирусом составило 7 464 708 в 85 российских регионах, а выздоровели 6 635 485 человек.

Напомним, накануне в эфире Радио «Комсомольская правда» доктор биологических наук, завсектором кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Николай Никитин напомнил о важности вакцинации для снижения смертности от коронавируса. Эксперт отметил, что вакцинация сегодня является самым актуальным способом профилактики заболевания COVID-19.

Как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что в России продолжается кампания по вакцинации граждан отечественными вакцинами. Препараты показали свою безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом.