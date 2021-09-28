Власти Британии привели армию в повышенную готовность из-за топливного кризиса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Британские власти приняли решение привести свою армию в состояние повышенной готовности в рамках мер по борьбе с топливным кризисом. Об этом сообщает Министерство по бизнесу, энергетике и промышленности Великобритании.

«Британские военные водители бензовозов будут приведены в состояние готовности для доставки топлива туда, где оно наиболее необходимо. Они также будут обеспечивать высокий уровень обеспечения топливом», - говорится в сообщении ведомства.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что военнослужащие пройдут специальную подготовку для того, что помочь «уменьшить уровень транспортной нагрузки там, где она больше всего ощущается».

Как писал сайт kp.ru, ранее британские власти временно разрешили картельные сговоры в топливном бизнесе, а также упростило выдачу виз иностранным водителям грузовиков и процедуру сдачи экзаменов на права соответствующей категории.

Отмечается, что дефицит водителей большегрузных автомобилей, ставший причиной кризиса, связан как с пандемией коронавируса, а также с Brexit, а в минувший четверг, 23 сентября, в ведущая корпорация BP в Британии закрыла несколько десятков АЗС из-за сложностей с поставками топлива, что привело к панической скупке бензина, а также очередям и пробкам. Ажиотаж продлился все выходные. Ассоциация розничных торговцев бензином сообщила, что две трети из почти 5,5 тысячи независимых торговых точек пусты, а остальные «частично пусты и скоро иссякнут».