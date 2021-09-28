Власти Гонконга сообщили о признании российских сертификатов вакцинации с 29 сентября 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Гонконга заявило о признании российских сертификатов вакцинации от коронавирусной инфекции с 29 сентября текущего года. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщило генеральное консульство России в специальном административном районе Китая.

«Решение позволит снять часть санитарно-эпидемиологических миграционных ограничений, введенных в отношении лиц, въезжающих в Гонконг с территории "стран с высоким риском заражения", к которым по местной классификации относится и Россия», - заявили в дипмиссии.

Уточняется, что вакцинированным в России открывается въезд в Гонконг напрямую с территории РФ, с последующим отбытием 21-дневного карантина в специализированной гостинице, а не как это ранее было - после трехнедельного пребывания в третьем государстве.

Согласно договоренностям, достигнутым генконсульством РФ с Бюро продовольственного обеспечения и здравоохранения Гонконга, для подтверждения факта вакцинации в России будет необходимо предъявить сертификаты вакцинации с QR-кодом, который сформирован на едином портале Госуслуги.