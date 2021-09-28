Осужденного за хакерство россиянина Буркова депортировали из США

Российского хакера, осужденного в США, депортировали из страны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российского хакера Алексея Буркова, которого осудили в Соединенных Штатах и обвиняют по ряду статьей в России, депортировали из США в РФ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- Сотрудниками ЛУ МВД России в аэропорту "Шереметьево" и НЦБ Интерпола МВД России задержан депортированный из США российский гражданин Алексей Бурков. Он обвиняется в причастности к изготовлению и сбыту поддельных банковских карт и торговле конфиденциальными данными клиентов кредитно-финансовых учреждений, — рассказала Волк.

Ранее сайт kp.ru писал, что Алексея Буркова задержали в аэропорту Тель-Авива 13 декабря 2015 года по запросу Соединенных Штатов. Жителя Санкт-Петербурга обвинили во взломе компьютерных баз. Почти три года молодого человека держали под стражей, а осенью этого года решили экстрадировать в США. В России такое решение Израиля назвали неприемлемым. По мнению российских дипломатов, такой шаг угрожал последовательному развитию отношений РФ и Израиля и ставил под сомнение способность местных властей обеспечить безопасность туристов, посещающих еврейское государство.