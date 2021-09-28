Кремль: в нескольких регионах действительно растёт заболеваемость коронавирусом

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

D Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией регистрируют последовательный рост заболеваемости COVID-19 в целом ряде регионов России, и считают, что главы субъектов должны реагировать в соответствии с предоставленными им полномочиями. Такое заявление во вторник, 28 сентября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Каждый в отдельности регион по-прежнему имеет особые полномочия для отслеживания ситуации на местах, каждому региону в отдельности виднее, какова ситуация на самом деле … Но факт остается фактом - в целом ряде регионов идет рост», - заявил представитель Кремля.

Напомним, за последние сутки в России было выявлено 21 559 новых случаев коронавирусной инфекции во всех 85 регионах, полностью выздоровели 17 368 человек, однако зарегистрировано 852 летальных исхода, что стало максимум за все время пандемии. Таким образом, по состоянию на вторник, 28 сентября, всего в стране 7 464 708 заболевших COVID-19.