В Кремле назвали истерикой реакцию Киева на контракт "Газпрома" с Венгрией

Дмитрий Песков назвал истерикой реакцию Киева на контракт "Газпрома" с Венгрией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не видят оснований для "истеричной реакции" украинских властей на контракт "Газпрома" с Венгрией.

По словам официального представителя Кремля, долгосрочный контракт гарантирует надежные и предсказуемые отношения РФ и Венгрии. Песков подчеркнул, что контракт не нарушает права ни одной страны в мире, поэтому никто, включая Киев, не имеет права вмешиваться в российско-венгерские отношения.

- Вы знаете, что никаких табуированных маршрутов не существует. Нет никакого места для критики, и не должно быть места для таких истеричных реакций, — сказал Песков в разговоре с журналистами.

Как писал сайт kp.ru, Россия и Венгрия достигли нового долгосрочного соглашения о поставках российского газа. Оно вступит в силу 1 октября 2021 года и рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через 10 лет. "Газпром" будет поставлять в Венгрию ежегодно 4,5 миллиарда кубометров природного газа.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал подписание Венгрией газового контракта с Россией "ударом" для Киева и заявил, что незалежная на этот "удар" ответит.