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Политика28 сентября 2021 13:19

В Кремле прорабатывают вопрос об участии Путина в конференции ООН по климату

Определенного решения на этот счет еще нет
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об участии российского лидера Владимира Путина в конференции ООН по изменению климата.

По словам представителя Кремля, проработка вопроса продолжается, но окончательное решение еще не принято.

"Прорабатываем по-прежнему этот вопрос, пока не готовы ответить, - констатировал Песков. - Решения пока нет".

Он уточнил, что когда в этом вопросе появится определенность, пресс-служба Кремля проинформирует об этом представителей СМИ.

Напомним, конвенция ООН об изменении климата пройдет с 1 по 12 ноября 2021 года в шотландском городе Глазго.

Как ранее писал сайт kp.ru, вопрос об участии Владимира Путина в саммите "Большой двадцатки", состоится в Риме в период 30–31 октября, также рассматривается. Об этом журналистам сообщил Дмитрий Песков.