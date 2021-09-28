В Кремле прорабатывают вопрос об участии Путина в конференции ООН по климату

Владимир Путин Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об участии российского лидера Владимира Путина в конференции ООН по изменению климата.

По словам представителя Кремля, проработка вопроса продолжается, но окончательное решение еще не принято.

"Прорабатываем по-прежнему этот вопрос, пока не готовы ответить, - констатировал Песков. - Решения пока нет".

Он уточнил, что когда в этом вопросе появится определенность, пресс-служба Кремля проинформирует об этом представителей СМИ.

Напомним, конвенция ООН об изменении климата пройдет с 1 по 12 ноября 2021 года в шотландском городе Глазго.

Как ранее писал сайт kp.ru, вопрос об участии Владимира Путина в саммите "Большой двадцатки", состоится в Риме в период 30–31 октября, также рассматривается. Об этом журналистам сообщил Дмитрий Песков.