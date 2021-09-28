МИД РФ: события в Косово развивается по сценарию от плохого к худшему Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Москва обеспокоена ситуацией в Косово. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что события в регионе развиваются по сценарию от плохого к худшему.

«Сегодня очевидно, что события развиваются по сценарию от плохого к худшему», - говорится в заявлении дипломата, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова сообщает, что Москва призывает НАТО и Европейский союз убедить Приштину отозвать свои войска с севера Косово, чтобы предотвратить открытый конфликт.

Напомним, ситуация между Косово и Белградом обострилась после того, как сотни косовских полицейских, среди которых были и снайперы, заняли КПП «Брняк» и «Ярине». Автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в феврале 2008 года, а сегодня активно пытается вступить в международные организации, такие как Интерпол и ЮНЕСКО.

Как писал сайт kp.ru, накануне президент Сербии Александр Вучич после телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Косово будут задействованы сербские силы в случае бездействия Североатлантического альянса.