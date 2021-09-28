Студент, бросивший яйцо в Макрона, помещен в психиатрическую больницу

Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Студент, бросивший яйцо в президента Франции Эммануэля Макрона, помещен в психиатрическую больницу.

Напомним, как писал сайт kp.ru, инцидент произошёл в ходе визита французского лидера на выставку в Лионе, в минувший понедельник, 27 сентября, когда неизвестный бросил в главу государства предмет, похожий на яйцо. По опубликованным видео, можно было увидеть, что похожий на яйцо предмет попал в плечо президента Франции, однако отскочил от него.

Сообщалось, что молодой человек был сразу же задержан службой безопасности.

Как передает телеканал BFM со ссылкой на прокуратуру Лиона, после задержания 19-летний прошел психиатрическую экспертизу и согласно результатам экспертизы будет направлен на принудительную госпитализацию.

«По запросу прокуратуры Лиона мужчина прошел психиатрическую экспертизу, которая показала, что он не отдает отчет в своих действиях, и ему требуется принудительная госпитализация», - приводит телеканал сообщение прокуратуры.