Песков сообщил о возможности усовершенствования законов о деятельности ЧВК

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Совершенствование законодательства России в связи с деятельностью российских частных военных компаний (ЧВК) потребуется в случае "выявления противоречий", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Представитель Кремля уточнил, что сейчас на повестке дня президента России Владимира Путина этот вопрос не стоит.

"Действительно, в законодательстве у нас нет никаких положений, которые регулировали бы эту деятельность, но, с другой стороны, есть ряд компаний, которые оказывают разного рода консультационные, охранные услуги, в том числе и за пределами нашей страны", - констатировал Песков, уточнив, что "в целом ряде этих услуг" ничего законодательству страны не противоречит.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистами подчеркнул, что власти РФ не имеют никакого отношения к сотрудничеству Мали и частной российской военной компании. По словам главы российского МИД, власти Мили обратились к ЧВК за помощью в борьбе с терроризмом.

Позднее премьер-министр Мали Шогель Кокалла Майга объяснил решение обратиться к ЧВК из России. По словам политика, его страна оказалась брошенной Францией, и теперь Мали нужно "заполнить пробел".