Еврокомиссар встретится с министром энергетики Украины после контракта РФ и Венгрии

Еврокомиссар встретится с главой украинского Минэнерго после контракта России и Венгрии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель Еврокомиссии не исключил, что ЕК запросит газовый контракт России и Венгрии, если заподозрит, что он угрожает энергоснабжению Евросоюза. Там же уточнили, что венгерские власти должны оценить влияние контракта на безопасность энергоснабжения и представить Еврокомиссии итоги оценки.

В Еврокомиссии подчеркнули, что долгосрочные контракты на поставки газа в Евросоюзе, как между РФ и Венгрией, должны быть сопряжены с целями по снижению выбросов. Как пишет РИА Новости, Еврокомиссар по энергетике встретится с главой украинского министерства энергетики во вторник, 28 сентября, чтобы обсудить контракт между Венгрией и "Газпромом".

Как писал сайт kp.ru, Россия и Венгрия достигли нового долгосрочного соглашения о поставках российского газа. Оно вступит в силу 1 октября 2021 года и рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через 10 лет. "Газпром" будет поставлять в Венгрию ежегодно 4,5 миллиарда кубометров природного газа.