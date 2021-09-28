Учёный: ущерб от потепления в Арктике достигнет семи трлн рублей к 2050 году

Потепление в Арктике грозит ущербом жилым и инженерным сооружениям Фото: REUTERS

Потепление в Арктике грозит России серьезным ущербом зданиям и сооружениям, заявил на III Северном форуме директор Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН Михаил Железняк. Его слова приводит ТАСС.

По словам ученого, с учетом сценариев, проработанных мерзлотоведами, суммарный ущерб к 2050 году может достичь от пяти до семи триллионов рублей.

Железняк отметил, что только жилые здания в ближайшие 30 лет получат ущерб порядка 770 млрд рублей.

Отметим, что суммарная стоимость зданий и инженерных сооружений в России на вечной мерзлоте оценивается в 9,6 трлн рублей, из них 1,1 трлн рублей – жилой фонд.

Как ранее писал сайт kp.ru, экстремальные холода в Северном полушарии – это следствие таяния ледников в Арктике, доказали ученые Массачусетского технологического университета.

Исследователи выяснили, что быстрое потепление в Арктике и связанное сокращение площади морского льда ведет к изменениям в поведении полярного вихря, образующегося за счет разницы в нагреве земной поверхности у полюсов и в умеренных широтах.