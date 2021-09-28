Губернатор Василий Орлов: «В Амурской области действует большая программа субсидирования сельхозпроизводителей»

Амурские фермеры расширяют свое производство за счет господдержки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шестеро амурских фермеров стали обладателями грантов на развитие семейной фермы. Победители получат от государства финансовую поддержку, которая поможет им расширить свои предприятия и развить производство. Каждому фермеру предоставят грант в размере до 30 миллионов рублей (но не более 70 процентов стоимости проекта грантополучателя).

Один из победителей грантового конкурса – фермер Дмитрий Козороз из села Константиноградовка Ивановского района. В этом году Дмитрий решил расширить свою семейную ферму и принял участие в конкурсе на получение грантовой поддержки от правительства региона. На развитие своего хозяйства он получит 18 миллионов рублей. Деньги пойдут на строительство коровника и покупку новых буренок. Сейчас ферма Козороза в сутки производит 250-300 литров молока, которое отправляется на местный хладокомбинат. После того, как ферма будет расширена, Дмитрий рассчитывает увеличить объемы производства в несколько раз.

- На выделенные средства в этом году мы начнём строить новый коровник, а в следующем купим 50 коров. Они пополнят уже существующее стадо из 21 коровы, - рассказал Дмитрий Козороз.

По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, в регионе действует большая программа поддержки сельхозпроизводителей. Это и субсидии на создание новых предприятий, и помощь уже существующим производствам.

- В регионе ведется системная работа по развитию сельского хозяйства. Разработан ряд мер поддержки в части стимулирования создания и расширения уже работающих сельскохозяйственных предприятий, действует большая программа субсидирования, - подчеркнул Василий Орлов. - Мы заинтересованы в развитии как крупных предприятий, так и небольших ферм. Основная цель — увеличение в Приамурье доли сельхозпродукции местного производства и, как следствие, повышение продовольственной безопасности региона. Первые результаты уже видны: количество местных продуктов на прилавках выросло, постепенно мы уходим от привозных овощей и молочной продукции.

Еще один грантовый конкурс «Агростартап» от правительства региона предназначен для тех, кто решил создать новое хозяйство. Одним из получателей гранта на открытие нового дела стал фермер Денис Бут. Грант в размере 5 млн рублей он собирается потратить на покупку техники, например, нового трактора, и на приобретение племенного скота.

Господдержка оказывается фермерам и по другим направлениям. Аграрии могут получить от регионального правительства субсидии на покупку элитных семян, поддержку производства молока, на развитие мясного животноводства. Помощь выделяется из областного и федерального бюджетов в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области».