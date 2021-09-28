Владимир Путин назначил Михаила Ванина новым послом России в Латвии

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении дипломата Михаила Ванина новым российским послом в Латвии. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Ванина Михаила Валентиновича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Латвийской республике», - говорится в указе российского лидера.

Михаил Ванин и ранее возглавлял диппредставительства России в разных странах. В период с 2004 года по 2009 год он был российским послом в Словении, а с 2012 года по 2018 год - в Дании. В период с 2009 по 2012 годы дипломат работал гендиректором Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Напомним, ранее, в начале сентября, глава государства назначил послом России в Уганде Владлена Семиволоса, освободив от занимаемой должности Александра Полякова.