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Политика28 сентября 2021 14:09

Владимир Путин назначил Михаила Ванина новым послом России в Латвии

Указ российского лидера размещен на официальном интернет-портале правовой информации
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении дипломата Михаила Ванина новым российским послом в Латвии. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Ванина Михаила Валентиновича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Латвийской республике», - говорится в указе российского лидера.

Михаил Ванин и ранее возглавлял диппредставительства России в разных странах. В период с 2004 года по 2009 год он был российским послом в Словении, а с 2012 года по 2018 год - в Дании. В период с 2009 по 2012 годы дипломат работал гендиректором Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Напомним, ранее, в начале сентября, глава государства назначил послом России в Уганде Владлена Семиволоса, освободив от занимаемой должности Александра Полякова.