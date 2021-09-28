Мэр Кабула заявил о возможном дефиците воды в городе

В Кабуле сообщили о возможном дефиците воды в городе Фото: REUTERS

Мэр Кабула Хамдулла Номани допустил, что в столице Афганистана может возникнуть дефицит воды. Его слова цитирует телеканал Ariana News.

По словам градоначальника, такая ситуация с водой возникла из-за постоянных военных конфликтов, глобального изменения климата, а также плохого управления системой водоснабжения.

- Нехватка воды обостряется с каждым днем. Мы опасаемся, что город вот-вот окажется совсем без воды, — сказал Номани.

Он добавил, что правительство планирует провести переговоры с поставщиками, чтобы решить ситуацию с водой.

Ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация получила 131 миллион долларов от участников конференции по гуманитарной помощи Афганистану. По словам Дюжаррика, на данный момент собрано 21,7% от заявленной суммы в 606 миллионов долларов. Именно столько необходимо собрать для Афганистана до конца 2020 года. Всего же Кабул получит в качестве гуманитарной помощи 1,2 миллиарда долларов.