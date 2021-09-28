Ликсутов: 420 тысяч москвичей получат метро вблизи дома

Новые станции метро улучшат доступность транспорта для жителей 11 районов Москвы, в которых проживает 1,4 миллиона человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в ближайшие месяцы откроется самый протяженный участок столичного метро: первых пассажиров примут 10 новых станций Большой кольцевой линии. Они будут обслуживать 11 районов столицы, в которых проживает более 1,4 миллиона человек. Новые станции БКЛ будут располагаться в шаговой доступности от дома для более чем 420 тысяч москвичей. Об этом 28 сентября сообщил руководитель Департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

- В ближайшие месяцы будет открыт для пассажиров рекордный, самый протяженный участок московского метро, который заработает одновременно. Его длина около 20 километров, - рассказал Максим Ликсутов. - Одна из задач, поставленных мэром Москвы, - повышение транспортной доступности. Открытие 10 станций улучшит доступность транспорта для жителей 11 районов города, в которых проживает 1,4 миллиона человек. Станции Большой кольцевой линии вблизи дома получат почти 420 тысяч человек.

По словам Ликсутова, у горожан появятся альтернативные варианты маршрутов. Это позволит пассажирам проводить в поездках на 40% меньше времени, чем раньше. Кроме того, запуск нового участка позволит разгрузить уже действующие станции столичной подземки. Предполагается, что на станции «Севастопольская» на входе станет свободнее на 61%, «Калужская» разгрузится на 44%, а на «Проспекте Вернадского» Сокольнической линии станет на 43% меньше пассажиров. Свободнее станет и на наземных маршрутах: Аминьевское шоссе разгрузится на 15%, улица Каховка - на 20%, Профсоюзная улица - на 6%. По оценкам экспертов, в 2023 году станциями нового участка Большой Кольцевой линии будут ежедневно пользоваться около 230 тысяч пассажиров.