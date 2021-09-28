Эксперт объяснил, почему «Турецкий поток» для Украины опаснее «Северного потока – 2»

Эксперт пояснил, почему "Турецкий поток" опаснее для Украины "Северного потока - 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Турецкий поток» может представлять большую опасность для Украины, чем «Северный поток – 2», потому что он уже начал работу. Такое мнение выразил гендиректор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. Он отметил, что «Северный поток – 2» для Украины н сегодня – лишь потенциальная угроза.

«Он («Турецкий поток» – прим. ред.) просто скорее сказался на Украине, потому что уже заработал. «Северный поток – 2» — пока еще только потенциальная опасность, а это уже реальная, газ по нему идет. Поэтому это более опасный проект для Киева на сегодняшний день, т.к. он реально работает», — цитирует эксперта Газета.ru.

Напомним, ранее украинский генерал, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль заявил, что российский газопровод «Турецкий поток» куда опаснее для украинской экономики, чем «Северный поток – 2», передает телеканал «360».