Володин рассказал о законах, вступающих в силу в России в октябре 2021

Вячеслав Володин. Фото: Евгения ГУСЕВА

В России в октябре текущего года вступят в силу несколько новых законов, о которых в своем Telegram-канале рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Парламентарий обратил особое внимание на закон, который позволит россиянам бесплатно вакцинироваться не только в государственных, но и в частных клиниках. Речь идет о тех прививках, которые включены в национальный календарь. Как заметил Володин, такая мера даст всем желающим возможность привиться в привычном и удобном месте. «От доступности медицинских услуг зависит качество здравоохранения в целом», - добавил он.

Володин напомнил оклады срочников, контрактников, таможенников, полицейских, пожарных, а также сотрудников уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и ряда сотрудников Фельдъегерской службы с 1 октября повысят на 3,7%.Также с октября выплаты на детей начнут поступать только на карту «Мир». Такая мера распространяется на семьи, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года.

Граждане получат бесплатный доступ к каналам первого и второго мультиплекса в интернете. Роскомнадзор, в свою очередь, обеспечит единство содержания телеканалов во всех средах распространения.

Кроме того, операторы по требованию Роскомнадзора будут обязаны передавать данные об абонентах, а именно об индивидуальных предпринимателях и юридических лицах.

В силу вступит и закон о защите инвесторов. Неквалифицированные инвесторы с октября начнут проходить бесплатное тестирование перед совершением сделок со сложными финансовыми инструментами.