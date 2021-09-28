МИД Украины: мы не отрицаем право Венгрии заключать соглашения с Россией

В МИД Украины сообщил, что Киев не отрицает право Венгрии заключать соглашения с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не отрицает право Будапешта заключать соглашения с "Газпромом", и призвал венгерские власти "не раскручивать эмоции".

- Мы же не отрицаем права Венгрии заключать соглашения с "Газпромом", но мы четко видим, что экономически Венгрия могла бы заключить не менее экономически выгодный контракт, который бы включал в себя транзит через Украину… Я призываю венгерских партнеров сейчас не раскручивать эмоции, — приводит слова политика агентство УНИАН.

По его словам, Будапешт часто позволяет себе говорить те вещи, которые не нравятся Киеву, но украинские власти не реагируют на это эмоционально. Сейчас Украине и Венгрии необходимо найти выход из кризиса, который будет выгоден для двух страны и Европы, добавил Кулеба.

Как писал сайт kp.ru, Россия и Венгрия достигли нового долгосрочного соглашения о поставках российского газа. Оно вступит в силу 1 октября 2021 года и рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через 10 лет. "Газпром" будет поставлять в Венгрию ежегодно 4,5 миллиарда кубометров природного газа.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал подписание Венгрией газового контракта с Россией "ударом" для Киева и заявил, что незалежная на этот "удар" ответит.