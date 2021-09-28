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Происшествия28 сентября 2021 15:22

Пожар вспыхнул на территории военной базы около аэропорта Багдада

На военной базы дислоцируются войска Соединенных Штатов
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Пожар вспыхнул на территории военной базы около аэропорта Багдада

Пожар вспыхнул на территории военной базы около аэропорта Багдада

Фото: Кадр видео

Во вторник, 28 октября, около аэропорта Багдада в Ираке на территории военной базы «Виктория» вспыхнул сильный пожар.

Как передает телеканал Аль-Маядин, с территории военной базы, на которой дислоцируются войска Соединенных Штатов, поднимаются клубы черного дыма. Информации о причинах пожара, а также о пострадавших и нанесенном в результате возгорания ущербе на данный момент нет.

Напомним, в конце апреля этого года при пожаре в больнице Ибн-аль-Хатыб в Багдаде погибли 82 человека, а еще по меньшей мере 110 граждан пострадали. Как писал сайт kp.ru, пожар в госпитале вспыхнул после взрыва в хранилище с кислородными баллонами на этаже, где располагалось отделение реанимации для тяжелобольных с поражением легких. В результате инцидента здание больницы выгорело изнутри практически полностью.

Пожар вспыхнул на территории военной базы у аэропорта Багдада