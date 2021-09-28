В России разработали беспилотник для спасения людей на воде

Беспилотник-спасатель Seadrone Фото: компания "Съемка с воздуха"

Разработанный в России беспилотник-спасатель Seadrone успешно прошел испытания в Карском море. В условиях соляного тумана, сильного ветра и минусовой температуры он обнаружил человека за бортом и вернулся на палубу, чтобы сообщить об этом.

Разработкой дрона занималась компания "Съемка с воздуха". Отмечается, что в мире давно ведутся разработки спасательных дронов, но чаще всего это просто переоборудованные под новые задачи стандартные беспилотники. Seadrone же - это уникальная, разработанная специально для спасения людей на воде техника. Он приспособлен к работе в тяжелых погодных условиях, включая порывы ветра с песком и пылью, а также к автоматическому выполнению задач.

Российский дрон также испытывался в Дубае, где его проверяли на работоспособность при высокой температуре воздуха, повышенной влажности и под воздействием морской воды, соли, пыли и песка. Seadrone успешно прошел испытания и показал, что может функционировать в самых жестких условиях, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, красноярские волонтеры безвозмездно получили подводный дрон для поиска утонувших. Также к дрону прилагается специальное оборудование, позволяющее работать на большой глубине.