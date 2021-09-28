В Совфеде РФ сообщили о росте средней страховой пенсии до 20 тысяч рублей к 2024 году

В Совфеде РФ сообщили о росте средней пенсии до 20 тысяч рублей к 2024 году Фото: Иван МАКЕЕВ

Средний размер страховых пенсий в России составит 20 тысяч рублей к 2024 году. Такое заявление во вторник, 28 сентября сделала зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«В прошлом году, когда мы утверждали бюджет на 2021 года и на плановый период 2022 и 2023 годов, индексация страховых пенсий закладывалась с таким расчетом, чтобы это было, во-первых, выше уровня инфляции, а во-вторых, чтобы ежегодно средний размер пенсии увеличивался не меньше, чем на одну тысяч рублей», - уточнила она.

Бибикова напомнила, что на сегодняшний день средний размер страховой пенсии в стране составляет 17 444 рубля. Зампред комитета отметила, что величина пенсий будет расти пропорционально текущим суммам выплаты. Как она пояснила, если пенсионер получает меньше среднего размера выплат, то и сумма повышения будет ниже, а если выплаты на сегодняшний день составляют, например, 20 тысяч рублей, то повышение будет составлять уже более 1000 рублей. «Здесь уже 6,3% – это 1200-1300 рублей идет», - отметила она.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 28 сентября, президент России Владимир Путин в ходе совещания заявил, что в проект федерального бюджета заложены средства на индексацию пенсий, потому повышение пенсионных выплат продолжится.

Напомним, ранее сообщалось, что средний размер страховой пенсии в стране в следующем году составит 18 521 рубль. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что повышение размера выплаты коснется 14,5 млн россиян. Незадолго до этого, министр труда и социальной защиты Антон Котяков анонсировал, что, по прогнозам, в 2023 году средняя пенсия вырастет до 19 477 рублей, а в 2024 году – до 20 469 рублей.