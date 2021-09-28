Топливный союз предупредил россиян о подорожании бензина в октябре 2021 года

Причиной роста цен на бензин станет убыточность работы розницы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Цены на бензин в рознице по итогам сентября-октября 2021 года вырастут на 25-30 копеек. Такой прогноз дает Независимый топливный союз (НТС), который объединяет владельцев независимых АТС в России.

Как отметил глава аналитического центра НТС Григорий Баженов, причиной роста цен на бензин станет убыточность работы розницы. Из-за увеличения экспортных нетбэков, розница сравнялась с оптовыми ценами и рынок зашел в небольшой тупик.

Нэтбеки, пояснил Баженов, это специальные индексы, которые показывают сколько должен стоить товар, чтобы производителю было безразлично куда поставлять - на внутренний рынок или на экспорт. На величину нетбэка влияет множество факторов, среди которых цены на нефтепродукты, курс рубля, экспортные пошлины. Сейчас из-за совокупности всех факторов нетбэки довольно высоки и цены на бензин в рознице поползли вверх, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, во вторник, 28 сентября, цена Аи-95 выросла на 0,28 процента и достигла 60,253 тысячи рублей за тонну. Цена бензина Аи-92 выросла за день на 0,23 процента и составила 57,18 тысячи рублей за тонну.