Глава Минюста посоветовал украинцам покупать тюрьмы вместо квартир

Украинцам посоветовали покупать тюрьмы вместо квартир Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава украинского Минюста Денис Малюська посоветовал гражданам страны покупать тюрьмы вместо обычного жилья. До этого политик сообщал о начале распродажи соответствующих учреждений. Всего Киев планирует продать около 100 объектов.

- Говорят, что цены на классическое жилье в последнее время постоянно растут. Покупать активы на росте цены - тактика так себе. Есть деньги - покупайте лучше тюрьмы! Мы как раз еще три тюрьмы передали ФГИУ для продажи на аукционе. Новые аукционы ожидаем уже осенью, поэтому стоит просмотреть объекты и отложить деньги уже сейчас, — написал министр у себя в Facebook.

Малюська также сообщил о скором старте продажи Ковельской колонии со стартовой ценой 41,6 миллиона гривен.

Напомним, клиентам некоторых украинских энергетических компаний газ с октября 2021 будет обходиться в полтора дороже. Так, компания "ТАС Енергія Країни" будет поставлять газ потребителям по цене 31 гривна (84 рубля) за кубометр. Еще в сентябре поставщик продавал газ по 20,96 гривны (56,8 рубля). Цена кубометра газа у компании "Київгаз Енерджи" с 1 октября 2021 будет стоить 30,5 гривны (82,7 рубля) – в сентябре она продавала топливо за 19,8 гривны (53,6 рубля).