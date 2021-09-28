Гравюры Сальвадора Дали продают через соцсети за 100 млн рублей Фото: ВКонтакте

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу в социальной сети «ВКонтакте» три гравюры великого сюрреалиста Сальвадора Дали за 100 миллионов рублей. Как заявляет хозяина картин, на каждое произведение имеется сертификат подлинности.

По словам хозяина картин, данная серия настолько редка, что почти не выставлялась на аукционах. Как уточняется, гравюры уникальны тем, что являются так называемыми образцами, которые не предназначались для продажи, поэтому могут заинтересовать коллекционеров.

«Наши гравюры уникальны - это Spécimen (образец). Коллекционеры и инвесторы, обратите на это внимание! В продаже вы их нигде больше не найдёте! Образцы даже на аукционах практически не встречаются», - говорится в объявлении о продаже также отмечается, что все три гравюры продаются только вместе.

Напомним, в октябре 2019 из галереи в Сан-Франциско украли гравюру «Горящего жирафа» Сальвадора Дали. Момент кражи не попал на записи камер видеонаблюдения.