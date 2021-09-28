Пилотируемый корабль впервые пристыковался к модулю "Наука" на МКС

К модулю "Наука" на МКС впервые пристыковался пилотируемый корабль Фото: REUTERS

Пилотируемый корабль "Союз МС-18" пристыковался к многоцелевому лабораторному модулю "Наука". Прямая трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

На борту корабля находятся космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров из России, а также астронавт Марк Ванде Хай из Соединенных Штатов Америки. Перестыковка велась в ручном режиме.

В Роскосмосе пояснили, что операция была необходима, чтобы освободить стыковочный узел модуля "Рассвет", к которому 5 октября должен пристыковаться пилотируемый корабль "Союз МС-19" с космонавтом Антоном Шкаплеровым, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко на борту.

Напомним, поздним вечером в четверг, 9 сентября, с космодрома Плесецк в Архангельской области успешно стартовала ракета-носитель "Союз – 2.1в", которая к этому часу вывела на заданную орбиту военный спутник для министерства обороны России. Об этом в ночь на пятницу сообщали журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства. В пресс-службе добавили, что старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме.