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Общество28 сентября 2021 16:32

Минсельхоз предложил позволить производителям переименовывать игристое вино в шампанское

Ведомство разработало специальный законопроект
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Делать это можно будет только при условии, если продукт прошел государственную регистрацию

Делать это можно будет только при условии, если продукт прошел государственную регистрацию

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минсельхоз предлагает разрешить производителям менять на этикетке наименование "игристое вино" на "шампанское". Соответствующий законопроект был опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов, он вносит изменения в закон о виноградарстве и виноделии.

"На этикетке (контрэтикетке, кольеретке) слова "игристое вино" допускается заменять словом "шампанское" для обозначения винодельческой продукции с наименованием места происхождения товара "шампанское", - говорится в документе.

Однако, отмечается в законопроекте, делать это можно будет только при условии, если продукт прошел государственную регистрацию в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России вступил в силу закон, согласно которому термин "шампанское" в стране допускается применять только в отношении отечественных игристых вин. Это привело к приостановке поставок шампанского от некоторых зарубежных производителей в Россию, так они сочли закон несправедливым к их продукции.

Недавно Россия и Франция договорились, что создадут рабочую группу по решению спора, связанного с российским законом о маркировке шампанского.