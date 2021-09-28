Минсельхоз предложил позволить производителям переименовывать игристое вино в шампанское

Делать это можно будет только при условии, если продукт прошел государственную регистрацию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минсельхоз предлагает разрешить производителям менять на этикетке наименование "игристое вино" на "шампанское". Соответствующий законопроект был опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов, он вносит изменения в закон о виноградарстве и виноделии.

"На этикетке (контрэтикетке, кольеретке) слова "игристое вино" допускается заменять словом "шампанское" для обозначения винодельческой продукции с наименованием места происхождения товара "шампанское", - говорится в документе.

Однако, отмечается в законопроекте, делать это можно будет только при условии, если продукт прошел государственную регистрацию в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России вступил в силу закон, согласно которому термин "шампанское" в стране допускается применять только в отношении отечественных игристых вин. Это привело к приостановке поставок шампанского от некоторых зарубежных производителей в Россию, так они сочли закон несправедливым к их продукции.

Недавно Россия и Франция договорились, что создадут рабочую группу по решению спора, связанного с российским законом о маркировке шампанского.