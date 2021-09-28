Поставщики компонентов для Apple и Tesla приостановили производство в Китае Фото: REUTERS

Несколько поставщиков комплектующих для Apple и Tesla заморозили производство на несколько дней на заводах Китая, что связано с требованием местных властей ограничить потребление электроэнергии. Требование китайского правительства было вызвано сокращением поставок угля и ужесточением норм промышленных выбросов.

Отмечается, что заморозка производства может составить угрозу цепи поставок в пиковый сезон для товаров электроники, среди которых новый iPhone 13. Поставщик собираются использовать свои запасы, чтобы удовлетворить спрос на время заморозки производства.

Корпорация Unimicron Technology, сотрудничающая с Apple, сообщила об остановке производства на своих трех дочерних предприятиях в Китае с 26 сентября до 30 сентября, для соблюдения новой политики китайского правительства, уточнив, что выпуск продукции продолжится на других заводах.

Как передает Reuters, о приостановке работы на своих предприятиях в Китае сообщил производитель электронных компонентов Foxcon, который является главным поставщиком Apple. Компания Concraft Holding, поставляющая Apple компоненты для наушников, также сообщили об изменении своего графика поставок.