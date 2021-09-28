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В мире28 сентября 2021 16:51

Британцы назвали "игрушкой для мальчишек" новую гиперзвуковую ракету США

Читателей местного портала насмешило мнение журналистов, что испытания Пентагона должны насторожить президента России Владимира Путина
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Читатели британского портала назвали "игрушкой для мальчишек" новую гиперзвуковую ракету США

Читатели британского портала назвали "игрушкой для мальчишек" новую гиперзвуковую ракету США

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели британского портала Daily Express высмеяли новость об испытаниях новой американской ракеты, которая, по информации Пентагона, была разогнана до скорости, превышающей пять скоростей звука.

В частности, читателей насмешило мнение журналистов, что испытания должны насторожить президента России Владимира Путина. По мнению британцев, российский лидер не воспринимает действующего президента США Джо Байдена всерьез, как и весь мир.

- Игрушки для мальчишек. <…> Войны со стрельбой ведут только отсталые страны, которым посчастливилось иметь ВВС. Когда в последний раз передовая и развитая страна вступала в войну с другой передовой и развитой страной? — написал один из пользователей.

Напомним, ранее появилась информация, что США успешно испытали ракету со скоростью в пять раз выше скорости звука. Это примерно 6,2 тысячи километров в час в насыщенной кислородом атмосфере, сообщают в Пентагоне. По данным Агентства по продвинутым разработкам (ВФКЗФ) при штаб-квартире Минобороны США, ракета была создана компанией Raytheon и запущена с самолета. Ее двигатель работает на смеси углеводородного топлива и воздуха. Как сообщают в Пентагоне, это первое успешное испытание ракеты такого типа с 2013 года. Военным удалось сделать все, что они задумывали - от интеграции ракеты до крейсерского полета.