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Политика28 сентября 2021 16:59

Правительство не поддержало повышение налога для компаний, направляющих прибыль на дивиденды

С таким предложением выступал Минфин
Наталья СМИРНОВА
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Премьер-министр России Михаил Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство России изменит проект налоговых поправок, разработанный Министерством финансов. В ведомстве предлагали повысить налог на прибыль с текущих 20% до 25-30% для тех компаний, которые платили больше дивидендов, чем инвестировали, в последние пять лет. Кабмин не поддержал этот шаг.

Убрать из проекта положение, увязывающее размер налога на прибыль и дивиденды компаний, распорядился премьер-министр РФ Михаил Мишустин после встречи с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Его решение было опубликовано на сайте кабмина во вторник, 28 сентября.

"Согласиться с предложением участников совещания об исключении положений законопроекта, предусматривающих повышение ставки налога на прибыль организаций в случае направления прибыли на выплату дивидендов", - говорится в одном из пунктов поручений Мишустина.

Как ранее писал сайт kp.ru, правительство смогло договориться с представителями бизнеса об основных параметрах новых налоговых инициатив для горно-металлургической и химической отраслей.