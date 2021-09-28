Правительство не поддержало повышение налога для компаний, направляющих прибыль на дивиденды

Премьер-министр России Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство России изменит проект налоговых поправок, разработанный Министерством финансов. В ведомстве предлагали повысить налог на прибыль с текущих 20% до 25-30% для тех компаний, которые платили больше дивидендов, чем инвестировали, в последние пять лет. Кабмин не поддержал этот шаг.

Убрать из проекта положение, увязывающее размер налога на прибыль и дивиденды компаний, распорядился премьер-министр РФ Михаил Мишустин после встречи с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Его решение было опубликовано на сайте кабмина во вторник, 28 сентября.

"Согласиться с предложением участников совещания об исключении положений законопроекта, предусматривающих повышение ставки налога на прибыль организаций в случае направления прибыли на выплату дивидендов", - говорится в одном из пунктов поручений Мишустина.

Как ранее писал сайт kp.ru, правительство смогло договориться с представителями бизнеса об основных параметрах новых налоговых инициатив для горно-металлургической и химической отраслей.