Правительство выделит 101,6 млн рублей на испытание "Спутника V" среди подростков

В испытаниях примут участие три тысячи подростков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство России выделит 100,6 миллиона рублей в 2021 году на третью фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса "Спутника V" среди подростков. Такое поручение отдал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно поручению главы правительства, которое было опубликовано на официальном портале правовых услуг, испытания проводятся среди несовершеннолетних от 12 до 17 лет. Всего в испытаниях "Спутника V" примет участие 3 тысяч добровольцев этой возрастной группы.

Как ранее писал сайт kp.ru, дети и подростки, по мнению иммунологов, одни из главных распространителей коронавируса, так как не охвачены вакцинацией и при этом имеют большое количество социальных контактов. На это указывает, в частности, тот факт, что в странах, где было решено прививать несовершеннолетних, темпы передачи коронавируса снизились.