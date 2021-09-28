"Важные иноагенты" включены в список СМИ-иноагентов по своей просьбе

Минюст включил организацию "Важные иноагенты" в список СМИ-иноагентов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство юстиции России внесла организацию "Важные иноагенты" в реестр СМИ-иноагентов. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

- В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Важные иноагенты", — гласит сообщение Минюста.

Уточняется, что это было сделано по просьбе создателей организации, чтобы выполнять требования закона для лиц, включенных в соответствующий реестр.

Организация "Важные иноагенты" была создана командой издания "Важные истории", которое также включено в реестр СМИ-иноагентов.

Ранее Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России деятельность "Европейской сети организаций по наблюдению за выборами" (ENEMO). Уточнялось, деятельность сети угрожает основам конституционного строя и безопасности России. Информацию о решении Генпрокуратуры направили в Минюст России для внесения сети в реестр нежелательных организаций.