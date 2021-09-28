Депутат Смолин объяснил необходимость сокращения числа контрольных работ в школах

В Госдуме поддержали идею сокращения числа контрольных в школах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Порядка 30% всего учебного времени школьники сейчас тратят не на получение новых знаний, а на контроль усвоенного материала. Чтобы такое количество проверок не мешало общему процессу образования, число контрольных нужно сократить. Так объяснил поручение Владимира Путина депутат Госдумы Олег Смолин.

«Нужно больше времени тратить именно на усвоение знаний, а не на контроль и проверки. Так что предложение президента мы поддерживаем полностью», - цитирует депутата Lenta.ru.

Смолин также добавил, что правильнее было бы немного упростить школьную программу, поскольку на сегодняшний день учебники в средних образовательных учреждениях больше напоминают вузовские.

«Хорошо было бы увязать это (уменьшение числа контрольных работ – прим. ред.) еще и с пересмотром объема материала. Когда он слишком большой и сложный, — а наши учебники больше напоминают вузовские — дети просто упускают некоторые важные, ключевые моменты, которые могли бы усвоить в более простых формах. В любом случае, первый шаг в виде сокращения числа контрольных и проверочных работ уже радует», - добавил политик.

Напомним, накануне Владимир Путин призвал сократить число контрольных и проверочных работ в школах. Президент подчеркнул, что в России необходимо обеспечить методически обоснованный режим контроля знаний, передает телеканал «360».