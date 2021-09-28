Умер Николай Арутюнов, российский певец и радиоведущий. Фото: ГРУШИН Михаил/ТАСС

На 64 году жизни умер российский певец и радиоведущий Николай Арутюнов. Об этом сообщила представитель сына музыканта.

- Да, это так (Николай Арутюнов умер). Прощание уже состоялось, — приводит слова представителя РБК.

Арутюнов родился в Москве 11 апреля 1958 года. Мужчина был поклонником блюза и рока, сам основал несколько музыкальных коллективов. Певец принимал участие в популярных телевизионных проектах "Голос 60+" и "Голос.Перезагрузка", а также вел авторскую передачу на радиостанции "Финам FM".

Напомним, в минувшую субботу, 26 сентября, в возрасте 75 лет из жизни ушел президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, программный директор Московского Международного кинофестиваля, телеведущий Кирилл Разлогов. О смерти кинокритика в понедельник, 27 сентября, сообщила его дочь Анастасия Разлогова. Кирилл Разлогов был заслуженным деятелем искусств РФ, а также директором Российского института культурологии в период с 1989 по 2013 годы. Знаменитый кинокритик также выступал автором и ведущим программы "Культ кино", которая выходила на телеканале "Культура".