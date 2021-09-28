Россия направит ВОЗ 3,5 млрд долларов на проект в области чрезвычайной медпомощи

Деньги пойдут на реализацию мероприятий в рамках проекта чрезвычайной медицинской помощи Фото: REUTERS

Россия выделит деньги на совместный проект с Всемирной организацией здравоохранения. Стороны сотрудничают в области чрезвычайной медицинской готовности - на это в 2021-2022 годы Россия потратит 3,5 миллиона долларов из федерального бюджета.

Распоряжение о выделении средств было опубликовано на официальном портале правовой информации во вторник, 28 сентября. Отмечается, что деньги пойдут на реализацию мероприятий в рамках проекта чрезвычайной медицинской помощи, а также на укрепление потенциала ВОЗ в этих вопросах.

Порядок использования средств с ВОЗ согласуют МЧС, МИД и Минфин России.

Как ранее писал сайт kp.ru, Россия планирует отправить в ближайшее время гуманитарную помощь Афганистану. Предполагается, что Москва направит Кабулу продовольствие и медикаменты. Какая сумма будет затрачена на гуманитарную миссию - пока неизвестно.