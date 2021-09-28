Александр Лукашенко согласился провести референдум об отмене смертной казни в Белоруссии Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на расширенном заседании Конституционной комиссии согласился провести референдум об отмене смертной казни в стране.

Белорусский лидер отметил, что часто слышал критику западных партнеров из-за того, что Беларусь остается единственной страной в Европе, где нет моратория на смертную казнь.

- Но согласитесь, что я поступил честно. Я не стал идти вопреки мнению народа. Хотя если бы я подписал указ о приостановлении смертной казни, думаю, рейтинг бы мой не упал. Но я на это не пошел, понимая, что это нельзя делать. Потому что народ принял вот такое решение, сохранив смертную казнь на референдуме. Конституционным большинством, по-моему, — цитирует Лукашенко БелТА.

Глава государства добавил, что выступает за отдельный референдум по вопросу отмены смертной казни. Однако он выразил мнение, что белорусы выступят против моратория.

В прошлом году Евросоюз призвал белорусские власти отменить смертную казнь. Это произошло после того, как к марту 2020 года казнили третьего преступника. Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей Декларации прав человека, и является "жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием", подчеркнули в ЕС. Ошибки правосудия, неизбежные в любой судебной системе, необратимы, говорилось в сообщении Евросоюза.