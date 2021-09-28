Геннадий Зюганов назвал "уголовным преступлением" блокирование приемной депутата КПРФ в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал "уголовным" преступлением блокирование полицией в Москве общественной приемной первого вице-спикера Государственной думы Ивана Мельникова.

- Это приемная Мельникова, первого заместителя председателя Государственной думы, поэтому те, кто атаковал эту приемную, должны понимать, что они совершают уголовное преступление. Это совершенно недопустимо. Мы примем все необходимые меры, — сказал политик.

Зюганов добавил, что обращался к главе МВД России Владимиру Колокольцеву из-за нарушения прав кандидатов в депутаты и депутатов КПРФ. По его словам, Колокольцев пообещал разобраться в ситуации. При этом Зюганов уточнил, что общался с главой МВД за день до ситуации в Мельниковым.

Ранее kp.ru писал, что московская полиция заблокировала приемную первого заместителя председателя Центрального комитета партии КПРФ Ивана Мельникова, где хранятся материалы для подачи исков с требованием об отмене итогов голосования в Госдуму РФ на некоторых избирательных участках столицы. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, депутат Госдумы седьмого созыва от КПРФ Юрий Синельщиков заявил о том, что сейчас истекают сроки по подаче жалобы, и в связи с этим "ее срочно надо доделать".