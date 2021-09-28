Facebook попросил суд в России об отсрочке в выплате штрафа из-за технических проблем

Соцсеть Facebook попросила суд в России об отсрочке в выплате штрафа из-за технических проблем Фото: REUTERS

Руководство социальной сети Facebook попросило Таганский районный суд города Москвы об отсрочке выплаты в размере 26 миллионов рублей из-за технических проблем.

- Компания Facebook Inc. 27 сентября, в последний день срока для добровольной уплаты штрафов в общей сложности в размере 26 млн. рублей, назначенных постановлениями мировoго судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы, подала заявления об отсрочке исполнения постановлений, ссылаясь на технические проблемы в переводе денежных средств в счет погашения административных штрафов, — цитирует сообщение пресс-службы суда ТАСС.

Также отмечается, что суд рассмотрит эти заявления в среду, 29 сентября.

Напомним, в конце мая 2021 года мировой судья судебного участка №422 Таганского района российской столице оштрафовал компанию Facebook по восьми протоколам за неудаление запрещенного контента общая сумма штрафа составила 26 миллионов рублей. В общей сложности суд рассмотрел восемь протоколов: по двум из них штраф составил четыре миллиона за каждый, по шести остальным – в размере по три миллиона.