Минтруд разъяснил, как получить денежную компенсацию за неиспользованный отпуск

Неиспользованные дни отпуска выплачиваются в виде денежной компенсации при увольнении Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Минтруд разъяснил, в каких случаях россияне могут получить денежную компенсацию за неиспользованный отпуск. Рекомендации ведомство опубликовало в своем Инстаграм.

Минтруд отмечает, что неиспользованные дни отпуска выплачиваются в виде денежной компенсации при увольнении. Также получить выплату можно, если основной ежегодный оплачиваемый отпуск превышает 28 календарных дней. Дополнительную часть, которая превышает этот срок, работник может заменить денежной выплатой.

В некоторых случаях работники не могут отказаться от полного срока отпуска. Например, если это отпуск для будущих мам и несовершеннолетних работников, либо дополнительный оплачиваемый отпуск для работающих во вредных либо опасных условиях. Последние, однако, могут заменить на компенсацию часть такого отпуска, если дадут работодателю письменное согласие.

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