Президент Азербайджана исключил возможность предоставления автономии армянам Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев исключил возможность предоставления автономии армянам, проживающим в Карабахе. Он подчеркнул, что они остаются такими же гражданами страны, как и представители других этнических групп, проживающих в Азербайджане.

"Это не входит в нашу повестку. Армяне, проживающие сегодня в зоне ответственности российских миротворцев, так же, как и представители других этнических групп, живущих в нашей стране, являются гражданами Азербайджана", - приводит слова Алиева АзерТАдж.

Президент отметил, что конфликт в Нагорном Карабахе, принадлежность которого Баку и Ереван оспаривают с 1988 года, урегулирован. А разговоры о том, что это не так, неуместны и опасны, подчеркнул Алиев.

"Это означает, что для его решения нужны другие действия враждебного характера", - пояснил глава Азербайджана.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Нагорном Карабахе находятся российские миротворцы, которые следят за тем, чтобы не произошло обострения конфликта.