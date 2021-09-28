Актер Мадянов рассказал о своем состоянии после работы с заболевшей COVID-19 Ларисой Гузеевой Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Актер Роман Мадянов рассказал о своем самочувствии после совместной работы с Ларисой Гузеевой. Актриса вернулась из Крыма и угодила в больницу в Коммунарке, у нее диагностирован коронавирус. Мадянов и Гузеева были вместе заняты на съемках нового фильма.

Роман Мадянов отметил, что относится к происходящему философски, «мы все под Богом ходим». Он сдал текст на коронавирус, как того требуют правила безопасности, тест оказался отрицательным. То есть, он не болен ковидом и бояться нечего.

- Чувствую себя замечательно. Я по приезде сдал анализы, всё нормально у меня, - сказал актер Life.

На вопрос, где Лариса Гузеева могла заразиться, он затруднился ответить. Говорит, что от болезни никто не застрахован и подхватить вирус можно где угодно.

- Не знаю, у меня нет никаких предположений. Мы все под Богом ходим. Вот так получилось, — отметил Мадянов.

Главная сваха страны попала в больницу вечером 26 сентября, но изначально коронавирус ей не ставили, диагноз был отрицательным.

Только вечером 27 сентября врачи уточнили диагноз, который оказался не обнадеживающим. 62-летняя актриса все таки заразилась коронавирусом.