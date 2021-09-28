Военный эксперт оценил возможность США использовать российские военные базы в Азии Фото: REUTERS

Военный эксперт, полковник запаса Виктор Мураховский прокомментировал намерение США использовать российские военные базы в Азии. Как сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), данный вопрос обсуждался на переговорах председателя Комитета начальников штабов ВС США Марка Милли и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Речь идет о военных объектах в Киргизии и Таджикистане. Дислокация на данных объектах позволит Штатам вести борьбу с терроризмом, в том числе в Афганистане.

Военный эксперт уверен, что подобный вопрос не обсуждался сторонами и американское издание некорректно представило информацию.

Сейчас подобная тема не актуальна для России, а ранее американцы пользовались российскими военными ресурсами.

- В свое время Россия предоставляла ресурсы для использования американцами для контртеррористической операции в Афганистане, в том числе на территории России, - напоминает Мураховский в беседе с Пятым каналом.

Он подчеркнул, что события последних лет указывают на то, что американцы не готовы взаимодействовать с Россией в вопросах противостояния террористическим угрозам.