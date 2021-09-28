Профессор Альтштейн спрогнозировал, как будут болеть россияне осенью и зимой 2021 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн спрогнозировал, как будут болеть россияне осенью и зимой 2021 года. Ученый рассказал, как поведет себя коронавирус и отметил, что единственный способ противостоять болезни – это массовая вакцинация. Если будет иммунная прослойка, то вирус не сможет мутировать и потеряет свою агрессивность.

В настоящее время наибольшее распространение на территории России получил штамм «дельта». Его выявляют почти в 100 процентах случаев. Для данного штамма характерны те же симптомы, что и для остальных: потеря вкуса и обоняния, проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Еще одним характерным признаком является сухой кашель и высокая температура.

Вирусолог отметил, что в ближайшее время заболеваемость будет расти, так как россияне неохотно прививаются и плохо соблюдают санитарно-эпидемиологические правила.

- С приходом холодного сезона заболеваемость будет нарастать. Могут быть подъемы и спуски, а затянется эта ситуация на всю зиму, - отметил в беседе с NEWS.ru профессор.