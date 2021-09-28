Врач-терапевт объяснила, на какие заболевания может указывать синдром хронической усталости Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-терапевт «Инвитро» Екатерина Терентьева навала признаки хронической усталости и объяснила, когда данный синдром является последствием утомления, а когда тревожным признаком надвигающегося недуга.

Специалист отмечает, что все люди устают, даже самые выносливые и терпеливые. Беспричинная усталость является как раз одним из признаков надвигающегося кризиса. На этом фоне очень легко заболеть. Причем усталость может возникнуть от психологических причин, а может быть реакцией организма на скрытую болезнь.

- При этом важно понимать, что чувство усталость могут давать хронические скрытые инфекции: герпетическая, Эпштейна-Барр, цитомегаловирусная, а так же инфекции, передаваемые половым путем, - говорит врач в беседе с Пятым каналом.

Постоянная усталость так же может сигнализировать о гормональных сбоях, проблемах со щитовидной железой и надпочечниками.

Порой усталость – тревожный звоночек онкологических заболеваний. Либо же побочное явление от приема некоторых лекарственных препаратов.

Если утомление сохраняется более полугода и не проходит после продолжительного сна и отпуска, попутно присутствуют мышечные и суставные боли, слабость, бессонница, снижение веса, а также субфебрильная температура в границах 37,1-38 градусов, то нужна помощь специалиста.

- Это состояние нельзя игнорировать и нужно обратиться к врачу как можно раньше, — обратила внимание медик.