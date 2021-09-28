Социолог оценила планы по увеличению пенсий до 2024 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Социолог Ольга Савинская поддержала дальнейшее увеличение пенсий в России, о котором говорил президент. Владимир Путин отметил, что в ближайшие несколько лет социальные выплаты будут расти, средства на это заложены в бюджете.

Планируется, что в 2022 году в среднем по России размер страховой пенсии по старости составит 18 521 рублей. В 2023 году сумма будет проиндексирована на 5,8%, а в 2024 году- на 4%.

Социолог, объясняет, что повышение пенсий в России неизбежно. Это позволяет поддерживать покупательскую способность пенсионеров, так как их доходы не поспевают за растущей инфляцией.

Ольга Савинская также отметила, что задача государства не дать снизиться уровню жизни социально незащищенных слоев населения. Повышение выплат будет как раз инструментом, способствующим достижению данной цели.

- Мне кажется, это некоторый такой рабочий момент, который нужно осуществлять, - заключила эксперт в беседе с газетой «Известия».