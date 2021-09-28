В ПАСЕ потребовали освободить Ассанжа после сведений о намерении ЦРУ убить его

У ПАСЕ появилась информация, что ЦРУ рассматривало возможность убийства Ассанжа Фото: REUTERS

В ходе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) один из докладчиков, депутат Питер Омцигт из Нидерландов, выразил свою обеспокоенность вероятностью убийства основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Ранее у ПАСЕ появилась информация, что ЦРУ рассматривало такой шаг, когда Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.

Питер Омцигт называет информацию, которой располагает ПАСЕ в этом вопросе, достоверной. В связи с этим он выразил серьезные опасения возможностью убийства и похищения информаторов в будущем.

"Если эти сообщения верны, то я просто в ужасе. Похищение или убийство гражданского лица, опубликовавшего утечки документов, было бы грубым нарушением основополагающих принципов прав человека Совета Европы. И надо надеяться, было бы немыслимым в самой могущественной демократии в мире", - приводит слова Омцигта ТАСС.

В связи со всей имеющейся информацией докладчик призвал запретить экстрадицию Ассанжа и немедленно освободить его.

Как ранее писал сайт kp.ru, бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден считает, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж "может быть следующим" после того, как разработчик антивирусной компании McAfee Джон Макафи накануне был найден мертвым в тюремной камере Барселоны.